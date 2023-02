Il nuovo Pd. Il passaggio di consegne tra Letta e Schlein (Di lunedì 27 febbraio 2023) Dopo le primarie che hanno incoranato Elly Schlein segretaria, il nuovo corso del Pd inizia a prendere forma al Nazareno, con il passaggio di consegne tra Enrico Letta e la sua erede. Sarà il primo passo di una nuova fase, quella in cui Schlein sarà chiamata a tenere insieme un partito i cui risultati dei circoli, favorevoli a Bonaccini, sono stati ribaltati dall'esito della consultazione ai gazebo. Una dinamica che non si era mai verificata prima. Nel frattempo Debora Serrachiani si è detta pronta a fare un passo indietro rspetto al ruolo di capogruppo alla Camera. "E' naturale che sia così. Con l'elezione del nuovo segretario troverei normale che venisse rimesso il mandato, lo avrei fatto anche se avesse vinto Bonaccini", ha detto la deputata all'emittente ligure ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 27 febbraio 2023) Dopo le primarie che hanno incoranato Ellysegretaria, ilcorso del Pd inizia a prendere forma al Nazareno, con ilditra Enricoe la sua erede. Sarà il primo passo di una nuova fase, quella in cuisarà chiamata a tenere insieme un partito i cui risultati dei circoli, favorevoli a Bonaccini, sono stati ribaltati dall'esito della consultazione ai gazebo. Una dinamica che non si era mai verificata prima. Nel frattempo Debora Serrachiani si è detta pronta a fare un passo indietro rspetto al ruolo di capogruppo alla Camera. "E' naturale che sia così. Con l'elezione delsegretario troverei normale che venisse rimesso il mandato, lo avrei fatto anche se avesse vinto Bonaccini", ha detto la deputata all'emittente ligure ...

