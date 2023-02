Il nuovo Pd della Schlein? Sembra il Pci: festeggia cantando “Bella Ciao” insieme a Speranza… (video) (Di lunedì 27 febbraio 2023) Il Pd sarà nuovo, sarà moderno, con Elly Schlein vincitrice delle Primarie del Pd nulla sarà come prima. Tranne per “Bella Ciao“, che resta la colonna sonora di tutti i festeggiamenti, compreso quello di ieri sera, e Roberto Speranza, che rispunta ovunque, anche ieri sera…. Nel video a seguire, le scene di giubilo nel comitato della Schlein, a partire dalle notizie definitive sulla sua vittoria, arrivate alle 23.30, con l’applauso liberatorio e gli abbracci dei suoi fedelissimi, da Francesco Boccia ad Alessandro Zan, con Roberto Speranza e Arturo Scotto. Anche la Schlein si unisce al coro di “Partigiano portami via” , poi promette battaglia contro Meloni e il suo governo. “Abbiamo ottenuto questa vittoria e vi assicuro che è ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 27 febbraio 2023) Il Pd sarà, sarà moderno, con Ellyvincitrice delle Primarie del Pd nulla sarà come prima. Tranne per ““, che resta la colonna sonora di tutti imenti, compreso quello di ieri sera, e Roberto Speranza, che rispunta ovunque, anche ieri sera…. Nela seguire, le scene di giubilo nel comitato, a partire dalle notizie definitive sulla sua vittoria, arrivate alle 23.30, con l’applauso liberatorio e gli abbracci dei suoi fedelissimi, da Francesco Boccia ad Alessandro Zan, con Roberto Speranza e Arturo Scotto. Anche lasi unisce al coro di “Partigiano portami via” , poi promette battaglia contro Meloni e il suo governo. “Abbiamo ottenuto questa vittoria e vi assicuro che è ...

