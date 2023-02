Il nuovo Pd al bivio e il silenzio di Schelin sulla guerra. Parla Vittorio Emanuele Parsi (Di lunedì 27 febbraio 2023) "Elly Schlein ha vinto in maniera netta, con il consenso di molti di quelli che potrebbero costituire la base del nuovo elettorato del Pd. Nel discorso di accettazione del verdetto degli elettori ha citato le battaglie che le stanno a cuore: l'ambiente, i diritti civili e sociali. Ma non ha citato la guerra" in Ucraina, dice Vittorio Emanuele Parsi, docente di Relazioni internazionali all’Università Cattolica e direttore dell’Aseri da dieci anni. Si tratta, secondo il prof. di un fatto singolare: "Si poteva capire una certa ritrosia a farlo durante la campagna elettorale, del resto anche Bonaccini praticamente non ne ha fatto menzione. Ma è molto meno comprensibile che a urne chiuse e risultato conseguito non ci sia una presa d'atto del fatto più devastante che caratterizzerà la politica per i prossimi ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 27 febbraio 2023) "Elly Schlein ha vinto in maniera netta, con il consenso di molti di quelli che potrebbero costituire la base delelettorato del Pd. Nel discorso di accettazione del verdetto degli elettori ha citato le battaglie che le stanno a cuore: l'ambiente, i diritti civili e sociali. Ma non ha citato la" in Ucraina, dice, docente di Relazioni internazionali all’Università Cattolica e direttore dell’Aseri da dieci anni. Si tratta, secondo il prof. di un fatto singolare: "Si poteva capire una certa ritrosia a farlo durante la campagna elettorale, del resto anche Bonaccini praticamente non ne ha fatto menzione. Ma è molto meno comprensibile che a urne chiuse e risultato conseguito non ci sia una presa d'atto del fatto più devastante che caratterizzerà la politica per i prossimi ...

