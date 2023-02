Il nuovo album di Nesli è Nesliving Vol IV – Il Seme Cattivo: data e tracklist (Di lunedì 27 febbraio 2023) Nesliving Vol IV – Il Seme Cattivo è il nuovo album di Nesli in prossima uscita. Il rapper Francesco Tarducci, fratello di Fabrizio “Fabri Fibra” Tarducci, ha annunciato nelle ultime ore il seguito ideale di Vengo In Pace (2019) nonché capitolo finale della serie Nesliving cominciata con il primo volume del 2009. Il nuovo album di Nesli: data e tracklist Nesliving Vol IV – Il Seme Cattivo sarà fuori venerdì 10 marzo 2023 e sarà composto dalle seguenti tracce: 01 Rivoluzione02 Lazarus03 Un Altro Mondo ft Zoelle04 Stay05 Money06 Lontano07 Solo ft Maruego08 La Mente/Autostop09 Salvami10 Polvere Da Sparo ft Jack The Smoker11 ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 27 febbraio 2023)ving Vol IV – Ilè ildiin prossima uscita. Il rapper Francesco Tarducci, fratello di Fabrizio “Fabri Fibra” Tarducci, ha annunciato nelle ultime ore il seguito ideale di Vengo In Pace (2019) nonché capitolo finale della serieving cominciata con il primo volume del 2009. Ildiving Vol IV – Ilsarà fuori venerdì 10 marzo 2023 e sarà composto dalle seguenti tracce: 01 Rivoluzione02 Lazarus03 Un Altro Mondo ft Zoelle04 Stay05 Money06 Lontano07 Solo ft Maruego08 La Mente/Autostop09 Salvami10 Polvere Da Sparo ft Jack The Smoker11 ...

