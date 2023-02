Il nulla che avanza: con la Schlein rispuntano Boldrini e la sardina Santori (Di lunedì 27 febbraio 2023) Roma, 27 feb – Il nuovo che avanza? Macché, la possibile squadra di Elly Schlein sembra la rappresentazione plastica della vecchia sinistra, con personaggi arcinoti e in buona parte già bruciati. C’è giusto una spruzzata radical chic, utile a strombazzare un’operazione di restyling realmente inesistente. nulla è ancora stato definito, ma i nomi che circolano sono tutto un programma: si va dalla sardina Mattia Santori all’impareggiabile Laura Boldrini, passando per ex ministri e mogli di ex ministri. Vediamo allora chi potrebbe comporre il team del nuovo segretario Pd, stando a quanto emerso nelle ultime ore e a chi l’ha fortemente sostenuta nella campagna delle primarie. La squadra della Schlein? Occhio al ritorno di Santori, Boldrini ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 27 febbraio 2023) Roma, 27 feb – Il nuovo che? Macché, la possibile squadra di Ellysembra la rappresentazione plastica della vecchia sinistra, con personaggi arcinoti e in buona parte già bruciati. C’è giusto una spruzzata radical chic, utile a strombazzare un’operazione di restyling realmente inesistente.è ancora stato definito, ma i nomi che circolano sono tutto un programma: si va dallaMattiaall’impareggiabile Laura, passando per ex ministri e mogli di ex ministri. Vediamo allora chi potrebbe comporre il team del nuovo segretario Pd, stando a quanto emerso nelle ultime ore e a chi l’ha fortemente sostenuta nella campagna delle primarie. La squadra della? Occhio al ritorno di...

