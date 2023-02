Il naufragio più grave dal 2013 sulle coste italiane (Di lunedì 27 febbraio 2023) I sopravvissuti hanno raccontato di essere partiti dalla Turchia, percorrendo una rotta che da qualche anno si è riattivata e rappresenta il 15 per cento degli arrivi in Italia: la rotta che parte della Turchia e arriva in Calabria. Leggi Leggi su internazionale (Di lunedì 27 febbraio 2023) I sopravvissuti hanno raccontato di essere partiti dalla Turchia, percorrendo una rotta che da qualche anno si è riattivata e rappresenta il 15 per cento degli arrivi in Italia: la rotta che parte della Turchia e arriva in Calabria. Leggi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... caritas_milano : Strage di migranti, #naufragio in Calabria. Decine di persone morte tra cui molti bambini. La vita è sacra, va sa… - CarloVerdelli : La strage degli innocenti disperati in Calabria. Non dovevano partire è la cosa più insensata che si possa dire. No… - SimoneAlliva : #Crotone Potrebbero essere più di 100 le vittime del naufragio. I soccorritori non hanno un numero attendibile del… - Alba53056840 : RT @Misurelli77: Trovati i corpi di due gemellini di pochi anni. Sono già venti i bimbi morti nel naufragio. Sotto la pelle di quelle donn… - Labatarde2 : RT @Sarita_Libre: La cosa più OSCENA è che i membri del #governodegliorrori possano impunemente utilizzare la morte di bambini per la loro… -