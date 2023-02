Il Napoli rischia di vincere lo scudetto con 5 turni di anticipo e Osimhen di eguagliare Higuain Gazzetta

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Ladello Sport scrive di Victore della possibilità che l’attaccante nigeriano deleguagli il record di 36 gol che per ora appartiene a Gonzalo. La rosea elogia il suo atteggiamento da leader, la sua totale mancanca di egoismo, la fame. “ilche ha 18 punti di vantaggio sulla seconda (mai successo prima alla 24 a giornata) sta scoprendo passo dopo passo la crescita esponenziale del suo centravanti, uno dei più forti d’Europa e a questo punto è lecito domandarsi: può un attaccante di razza come lui riuscire a battere quel record di 36 gol che proprio con la maglia azzurra stabilì Gonzalonella stagione 2015-16?”. Significherebbe segnare altri 18 gol in 14 partite. Obiettivo non semplice, ma nemmeno impossibile per un...