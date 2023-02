Il miracolo di Schlein: le correnti ci sono ma non si vedono (Di lunedì 27 febbraio 2023) La sua forza trainante mette in secondo piano l’appoggio dei soliti noti (Franceschini, Orlando, ecc.). Nasce il partito radical, perfettamente opposto a Meloni. Anche sull’Ucraina? Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 27 febbraio 2023) La sua forza trainante mette in secondo piano l’appoggio dei soliti noti (Franceschini, Orlando, ecc.). Nasce il partito radical, perfettamente opposto a Meloni. Anche sull’Ucraina?

