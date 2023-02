Il Milan sta ritrovando la sua identità? (Di lunedì 27 febbraio 2023) Se affrontare l’Atalanta è come andare dal dentista, che succede quando è la squadra di Gasperini ad avere una carie da togliere, o un ponte da sistemare? Ieri sera è stato il turno dei nerazzurri di subire il trattamento del Milan, neolaureato in odontoiatria e forse per questo pieno di entusiasmo ed energia. La squadra di Pioli, risorta dalle sue ceneri con il passaggio alla difesa a 3 e un atteggiamento molto lontano a quello aggressivo che l’aveva contraddistinta la scorsa stagione, cercava conferme a quanto di buono si era visto con Torino, Tottenham e Monza. Non voleva solo la quarta vittoria consecutiva, ma anche tre punti contro una concorrente diretta per un posto in Champions League, ormai obiettivo stagionale più importante. E se li è presi giocando la sua migliore partita post-crisi, magari non dal punto di vista creativo ma della strategia, dei ... Leggi su ultimouomo (Di lunedì 27 febbraio 2023) Se affrontare l’Atalanta è come andare dal dentista, che succede quando è la squadra di Gasperini ad avere una carie da togliere, o un ponte da sistemare? Ieri sera è stato il turno dei nerazzurri di subire il trattamento del, neolaureato in odontoiatria e forse per questo pieno di entusiasmo ed energia. La squadra di Pioli, risorta dalle sue ceneri con il passaggio alla difesa a 3 e un atteggiamento molto lontano a quello aggressivo che l’aveva contraddistinta la scorsa stagione, cercava conferme a quanto di buono si era visto con Torino, Tottenham e Monza. Non voleva solo la quarta vittoria consecutiva, ma anche tre punti contro una concorrente diretta per un posto in Champions League, ormai obiettivo stagionale più importante. E se li è presi giocando la sua migliore partita post-crisi, magari non dal punto di vista creativo ma della strategia, dei ...

