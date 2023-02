Il Milan piega l'Atalanta a San Siro, si rivede Ibrahimovic (Di lunedì 27 febbraio 2023) Con un gol per tempo il Milan supera per 2-0 l'Atalanta a San Siro nel posticipo della 24/a giornata di Serie A e aggancia l'Inter al secondo posto in classifica con 47 punti, a -18 dal Napoli ma a +5 sulla Lazio quinta impegnata domani contro la Sampdoria. Secondo ko di fila, invece, per l'Atalanta che scivola ora a -6 dalla zona Champions League. Un Milan che sembra aver ritrovato la solidità perduta chiudendo la quarta partita consecutiva senza subire gol, tra campionato e Champions. Gara decisa nel primo tempo dall'autogol di Musso su splendido tiro da fuori di Theo Hernandez e dalla seconda rete consecutiva di Messias. Pioli può sorridere con il ritorno in campo di Maignan tra i pali e di Ibrahimovic che ha fatto il suo esordio stagionale dopo un lungo infortunio. Il 41enne bomber ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 febbraio 2023) Con un gol per tempo ilsupera per 2-0 l'a Sannel posticipo della 24/a giornata di Serie A e aggancia l'Inter al secondo posto in classifica con 47 punti, a -18 dal Napoli ma a +5 sulla Lazio quinta impegnata domani contro la Sampdoria. Secondo ko di fila, invece, per l'che scivola ora a -6 dalla zona Champions League. Unche sembra aver ritrovato la solidità perduta chiudendo la quarta partita consecutiva senza subire gol, tra campionato e Champions. Gara decisa nel primo tempo dall'autogol di Musso su splendido tiro da fuori di Theo Hernandez e dalla seconda rete consecutiva di Messias. Pioli può sorridere con il ritorno in campo di Maignan tra i pali e diche ha fatto il suo esordio stagionale dopo un lungo infortunio. Il 41enne bomber ...

