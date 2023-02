Il meglio e il peggio di ieri 26 febbraio al GF Vip: le news dell’ultim’ora (Di lunedì 27 febbraio 2023) A poco più di un mese dalla fine della settima edizione, torna la nostra rubrica Il meglio e il peggio di, dedicata alle news dell’ultim’ora sul Grande Fratello Vip. Tutti i riflettori sono accesi su Edoardo Donnamaria e quanto accaduto nella famosa notte in cui alcuni concorrenti del GF Vip 7 si sono rinchiusi dentro il van per (s)parlare degli altri vipponi. Secondo le ultime voci che circolano sul web, sarebbe però accaduto anche dell’altro, soprattutto tra Donnamaria e Nicole Murgia. Grande Fratello Vip news ultim’ora: il meglio e il peggio di ieri 26 febbraio Il tentativo di avvicinamento di Edoardo ad Antonella Fiordelisi, le difficoltà di Oriana Marzoli nella relazione con Daniele Dal Moro e i rumor su quanto accaduto davvero ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 27 febbraio 2023) A poco più di un mese dalla fine della settima edizione, torna la nostra rubrica Ile ildi, dedicata allesul Grande Fratello Vip. Tutti i riflettori sono accesi su Edoardo Donnamaria e quanto accaduto nella famosa notte in cui alcuni concorrenti del GF Vip 7 si sono rinchiusi dentro il van per (s)parlare degli altri vipponi. Secondo le ultime voci che circolano sul web, sarebbe però accaduto anche dell’altro, soprattutto tra Donnamaria e Nicole Murgia. Grande Fratello Vipultim’ora: ile ildi26Il tentativo di avvicinamento di Edoardo ad Antonella Fiordelisi, le difficoltà di Oriana Marzoli nella relazione con Daniele Dal Moro e i rumor su quanto accaduto davvero ...

