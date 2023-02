Il Mattino Football live: Claudia Mercurio e Ciro Giustiniani ai Quartieri spagnoli (Di lunedì 27 febbraio 2023) Nuova vittoria e nuovo vantaggio: il Napoli di Spalletti vola a +18 sulle inseguitrici e la città sorride. Uno scudetto ormai più di un sogno, una corsa da vivere anche con Il Mattino... Leggi su ilmattino (Di lunedì 27 febbraio 2023) Nuova vittoria e nuovo vantaggio: il Napoli di Spalletti vola a +18 sulle inseguitrici e la città sorride. Uno scudetto ormai più di un sogno, una corsa da vivere anche con Il...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NapoliAddict : Il Napoli vince anche a Empoli: «E gioca in 10 perchè in 11 è troppo facile» #Napoli #ForzaNapoliSempre… - NapoliAddict : PRIMA PAGINA IL MATTINO - Balla in maschera, un Napoli imperioso fa festa anche a Empoli #Napoli #ForzaNapoliSempre… - NapoliAddict : Empoli-Napoli 0-2: Mario Rui non è lucido ma Lobotka illumina, Elmas fa l'equilibrista #Napoli #ForzaNapoliSempre… - NapoliAddict : PRIMA PAGINA MATTINO - Spalletti: 'Napoli, non è tempo di spumante: pensiamo a vincere' #Napoli #ForzaNapoliSempre… - NapoliAddict : PRIMA PAGINA MATTINO - Le big pensano a Spalletti, DeLa pronto a blindarlo #Napoli #ForzaNapoliSempre #ForzaNapoli… -