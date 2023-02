Il mal di pancia dei cattolici del Pd dopo la vittoria di Schlein (Di lunedì 27 febbraio 2023) L'ex ministro Giuseppe Fioroni lascia, e presto sia i moderati che i cattolici progressisti potrebbero seguire: il Pd targato Schlein si alienerà i cattolici? Leggi su ilgiornale (Di lunedì 27 febbraio 2023) L'ex ministro Giuseppe Fioroni lascia, e presto sia i moderati che iprogressisti potrebbero seguire: il Pd targatosi alienerà i

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SwgMnh07 : sto morendo di freddo ho mal di pancia voglio andare a casa non posso ?? - scaramushrooms : nessuno di voi sa cosa vuol dire vivere costantemente con il mal di pancia. - off___gio : @dirtxmouth non lo chiedere a me io avevo mal di pancia stanotte ma perché dovevo fare cacca - almonalvr : nn avete idea del mal di pancia che ho in questo momento - littlwfreak_ : ho mal di pancia -