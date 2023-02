“Il lutto sospeso”: Alessandro Fiore racconta le storie e le tecniche di investigazione sulle persone scomparse (Di lunedì 27 febbraio 2023) Nel 2022 le denunce di scomparsa in Italia sono state 24.369, una media di 67 al giorno, il 26,4% in più rispetto alle 19.269 dell’anno precedente. Nell’82% dei casi si tratta di allontanamenti volontari, le denunce per possibili vittime di reato rappresentano lo 0,22%. Sono i dati riferito nella relazione annuale del Commissario di governo per le persone scomparse, Antonino Bella. E’ da poco in libreria (e online) per Rubbettino ”Il lutto sospeso, storie umane di chi sembra sparire nel nulla” scritto da Alessandro Fiore, avvocato cassazionista, uno degli esperti italiani nel settore. Fiore prova a fornire altre chiavi di lettura, dalla prospettiva di chi quotidianamente affronta nel tentativo di risolvere casi di scomparsa. Attraverso questa lettura ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 27 febbraio 2023) Nel 2022 le denunce di scomparsa in Italia sono state 24.369, una media di 67 al giorno, il 26,4% in più rispetto alle 19.269 dell’anno precedente. Nell’82% dei casi si tratta di allontanamenti volontari, le denunce per possibili vittime di reato rappresentano lo 0,22%. Sono i dati riferito nella relazione annuale del Commissario di governo per le, Antonino Bella. E’ da poco in libreria (e online) per Rubbettino ”Ilumane di chi sembra sparire nel nulla” scritto da, avvocato cassazionista, uno degli esperti italiani nel settore.prova a fornire altre chiavi di lettura, dalla prospettiva di chi quotidianamente affronta nel tentativo di risolvere casi di scomparsa. Attraverso questa lettura ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... no__sense_____ : @letmetalktw Sicuramente dirà che hanno sospeso le feste per il lutto che ha colpito Mediaset! - AngelaCat92 : RT @Amicispoiler_: ?? #Amici22 sospeso ?? Ecco come cambia la programmazione del programma a seguito della scomparsa di Maurizio Costanzo ????… - FioreLegale : 'Il lutto sospeso', dell'avvocato Alessandro Fiore. Edizioni Rubbettino. Lo Staff - Sara51068792 : RT @Amicispoiler_: ?? #Amici22 sospeso ?? Ecco come cambia la programmazione del programma a seguito della scomparsa di Maurizio Costanzo ????… - juliegops : RT @Amicispoiler_: ?? #Amici22 sospeso ?? Ecco come cambia la programmazione del programma a seguito della scomparsa di Maurizio Costanzo ????… -