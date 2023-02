Il gruppo francese Axa vende la sua partecipazione in Mps. “La partnership non ne risentirà” (Di lunedì 27 febbraio 2023) Il gruppo assicurativo francese Axa ha messo in vendita la quota dell’8% che possiede in banca Monte dei Paschi di Siena. Il collocamento, affidato a Exane Bnp Paribas, avviene ad un prezzo compreso tra 2,33 e 2,47 euro, con uno sconto del 10-15% sul prezzo di chiusura di oggi del titolo. La vendita dovrebbe fruttare fino a 240 milioni di euro circa. Axa è il secondo azionista della banca senese dopo il ministero del Tesoro, titolare del 64% del capitale. La vendita della quota “non impatta in alcun modo la partnership di Axa con la banca o l’impegno di Axa sul mercato italiano”, precisa la compagnia francese. “Come partner di lunga data nella joint-venture” nella bancassicurazione “Axa ha sostenuto la banca partecipando ai suoi più recenti aumenti di capitale come investimento finanziario“. “In quanto Axa non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 febbraio 2023) IlassicurativoAxa ha messo in vendita la quota dell’8% che possiede in banca Monte dei Paschi di Siena. Il collocamento, affidato a Exane Bnp Paribas, avviene ad un prezzo compreso tra 2,33 e 2,47 euro, con uno sconto del 10-15% sul prezzo di chiusura di oggi del titolo. La vendita dovrebbe fruttare fino a 240 milioni di euro circa. Axa è il secondo azionista della banca senese dopo il ministero del Tesoro, titolare del 64% del capitale. La vendita della quota “non impatta in alcun modo ladi Axa con la banca o l’impegno di Axa sul mercato italiano”, precisa la compagnia. “Come partner di lunga data nella joint-venture” nella bancassicurazione “Axa ha sostenuto la banca partecipando ai suoi più recenti aumenti di capitale come investimento finanziario“. “In quanto Axa non ...

