Il grande rischio sui dati personali sanitari nell'eventuale impiego di RxPass di Amazon (Di lunedì 27 febbraio 2023) Il servizio lanciato negli Stati Uniti da Amazon – RxPass – per permettere agli utenti di poter ricevere a casa, anche a cadenza periodica, dei farmaci generici con prescrizione, se importato in Europa, potrebbe comportare l'esplosione di una piccola bomba atomica per quanto riguarda la gestione e il trattamento di una particolare categoria di dati sensibili, quella dei dati personali di tipo sanitario. Si tratta di una fattispecie che prevede già una specifica particolare all'interno del GDPR e che, ulteriormente, è stato esaminato con attenzione al momento della ricezione del regolamento europeo sulla privacy anche all'interno dell'ordinamento nazionale italiano. In più, visto che parliamo di Amazon e dell'esigenza del trattamento di una mole importante di ...

