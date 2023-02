Il giudice sportivo ferma due giallorossi per il match infrasettimanale contro il Sud Tirol (Di lunedì 27 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl sostituto giudice sportivo della Lega calcio di Serie B, Luca Lo giudice, in relazione alle partite della 7/a giornata di ritorno del campionato cadetto, ha multato di 5.000 euro il Pisa, di 2.000 il Brescia e di 1.000 l’Ascoli. Fra i calciatori espulsi due giornate di squalifica a Yeferson Paz Blandon (Perugia); una a Drissa Camara ed Estevez Nahuel Alvarez (Parma), Hjortur Hermannsson (Pisa), Petko Hristov (Venezia), Riccardo Improta (Benevento) e Mattia Proietti (Ternana). Fra i calciatori non espulsi un turno di stop a Daniel Boloca e Matteo Cotali (Frosinone), Tiago Matias Casasola e Christian Oulai Kouan (Perugia), Nicholas Ioannou (Como), Maxime Jean Leverbe (Benevento), Mattia Maita (Bari) e Marius Mihai Marin (Pisa). Eugenio Corini, allenatore del Palermo che era diffidato, è stato ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 27 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl sostitutodella Lega calcio di Serie B, Luca Lo, in relazione alle partite della 7/a giornata di ritorno del campionato cadetto, ha multato di 5.000 euro il Pisa, di 2.000 il Brescia e di 1.000 l’Ascoli. Fra i calciatori espulsi due giornate di squalifica a Yeferson Paz Blandon (Perugia); una a Drissa Camara ed Estevez Nahuel Alvarez (Parma), Hjortur Hermannsson (Pisa), Petko Hristov (Venezia), Riccardo Improta (Benevento) e Mattia Proietti (Ternana). Fra i calciatori non espulsi un turno di stop a Daniel Boloca e Matteo Cotali (Frosinone), Tiago Matias Casasola e Christian Oulai Kouan (Perugia), Nicholas Ioannou (Como), Maxime Jean Leverbe (Benevento), Mattia Maita (Bari) e Marius Mihai Marin (Pisa). Eugenio Corini, allenatore del Palermo che era diffidato, è stato ...

