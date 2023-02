Il funerale di Maurizio Costanzo: il video della cerimonia (Di lunedì 27 febbraio 2023) Si tengono oggi nella Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo a Roma, a partire dalle 15, i funerali di Maurizio Costanzo, scomparso lo scorso venerdì a 84 anni. Dopo la cerimonia, il feretro verrà trasportato al cimitero monumentale del Verano per la sepoltura. Centinaia di persone sono accorse per un ultimo saluto al giornalista e la piazza è stata transennata per l'occasione. Oltre a Maria De Filippi, siedono con lei in prima fila il figlio Gabriele, Piersilvio Berlusconi e Raffaella Mennoia, autrice di Uomini e donne, amica stretta e braccio destro di Maria De Filippi. Il ricordo di Giuliano Ferrara: Il ritratto di Andrea Minuz: L'intervista al Foglio ad aprile dell'anno scorso: Leggi su ilfoglio (Di lunedì 27 febbraio 2023) Si tengono oggi nella Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo a Roma, a partire dalle 15, i funerali di, scomparso lo scorso venerdì a 84 anni. Dopo la, il feretro verrà trasportato al cimitero monumentale del Verano per la sepoltura. Centinaia di persone sono accorse per un ultimo saluto al giornalista e la piazza è stata transennata per l'occasione. Oltre a Maria De Filippi, siedono con lei in prima fila il figlio Gabriele, Piersilvio Berlusconi e Raffaella Mennoia, autrice di Uomini e donne, amica stretta e braccio destro di Maria De Filippi. Il ricordo di Giuliano Ferrara: Il ritratto di Andrea Minuz: L'intervista al Foglio ad aprile dell'anno scorso:

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... localteamtv : Maurizio Costanzo, sigla MCS per l'uscita del feretro, la commozione di Maria De Filippi #mauriziocostanzo… - localteamtv : Funerali Maurizio Costanzo, Vittorio Sgarbi: 'Non vado a un funerale dal tempo della morte di mio padre. Maurizio è… - localteamtv : Giancarlo Giannini ai funerali di Maurizio Costanzo: uomo di 'gentile e generosa umanità' #mauriziocostanzo… - IdaLa56 : @ZeusMega In Rai su @RaiUno il funerale di Maurizio Costanzo è stato trasmesso in diretta all'interno di… - RoadtripMary : RT @imgiorgjaw: alex e luigi sono al funerale di maurizio… #MaurizioCostanzo -