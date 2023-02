Il Dortmund prova per un nuovo contratto con il Bellingham (Di lunedì 27 febbraio 2023) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Il Borussia Dortmund proverà a convincere Jude Bellingham a firmare un nuovo contratto con il club, secondo il direttore sportivo Sebastian Kehl. Il 19enne centrocampista è stato una delle più grandi sensazioni del calcio mondiale sin da quando è arrivato in Bundesliga dal Birmingham City nell’estate del 2020, affermandosi come uno dei migliori giocatori della massima serie tedesca e titolare Inghilterra internazionale. Secondo quanto riferito, una serie di club di alto livello, guidati da Liverpool, Real Madrid e Manchester City, sta spingendo al massimo per acquisire i suoi servizi alla fine della stagione, quindi il suo futuro a questo punto rimane indeciso. Il suo attuale contratto con il Dortmund è valido fino al 2025, ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 27 febbraio 2023) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Il Borussiaproverà a convincere Judea firmare uncon il club, secondo il direttore sportivo Sebastian Kehl. Il 19enne centrocampista è stato una delle più grandi sensazioni del calcio mondiale sin da quando è arrivato in Bundesliga dal Birmingham City nell’estate del 2020, affermandosi come uno dei migliori giocatori della massima serie tedesca e titolare Inghilterra internazionale. Secondo quanto riferito, una serie di club di alto livello, guidati da Liverpool, Real Madrid e Manchester City, sta spingendo al massimo per acquisire i suoi servizi alla fine della stagione, quindi il suo futuro a questo punto rimane indeciso. Il suo attualecon ilè valido fino al 2025, ...

