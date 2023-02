Il discorso integrale di Elly Schlein da neo segretaria del Pd: "E' un mandato per cambiare davvero" (Di lunedì 27 febbraio 2023) "Questo voto è un mandato chiaro per il cambiamento". Lo ha detto Elly Schlein. "Un popolo si è riunito e ha risposto alla nostra chiamata, la nostra responsabilità è quella di non tradire mai questa fiducia", ha aggiunto la segretaria. "Non dobbiamo tradire questa fiducia. E' la responsabilità più grande. Mi hanno colpito tanto le donne di più di cento anni che sono andate a votare per me e che hanno detto che erano novanta anni che aspettavano di votare per una segretaria". Così Elly Schlein, eletta segretaria del Pd. Leggi su lastampa (Di lunedì 27 febbraio 2023) "Questo voto è unchiaro per il cambiamento". Lo ha detto. "Un popolo si è riunito e ha risposto alla nostra chiamata, la nostra responsabilità è quella di non tradire mai questa fiducia", ha aggiunto la. "Non dobbiamo tradire questa fiducia. E' la responsabilità più grande. Mi hanno colpito tanto le donne di più di cento anni che sono andate a votare per me e che hanno detto che erano novanta anni che aspettavano di votare per una". Così, elettadel Pd.

