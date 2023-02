Il dettaglio sulla bara di Maurizio Costanzo che stupisce tutta Italia | Guarda (Di lunedì 27 febbraio 2023) Con circa 30 minuti di anticipo rispetto all'orario comunicato, si sono svolti a Roma i funerali di Maurizio Costanzo. Presente la famiglia ma anche tanti volti noti del mondo dello spettacolo e della cultura del nostro Paese. Al termine delle esequie la bara di Costanzo è stata accompagnata fuori dalla chiesa sulle note della colonna sonora de Il Maurizio Costanzo Show. Un momento davvero toccante che ha commosso tutti. Ma nel corso dei funerali è emerso un dettaglio che in tanti hanno segnalato riguardo alla bara. sulla bara che custodisce infatti il corpo di Costanzo c'è anche la foto di un gatto, del suo gatto. Costanzo amava tantissimo gli animali, soprattutto i gatti. Il ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 febbraio 2023) Con circa 30 minuti di anticipo rispetto all'orario comunicato, si sono svolti a Roma i funerali di. Presente la famiglia ma anche tanti volti noti del mondo dello spettacolo e della cultura del nostro Paese. Al termine delle esequie ladiè stata accompagnata fuori dalla chiesa sulle note della colonna sonora de IlShow. Un momento davvero toccante che ha commosso tutti. Ma nel corso dei funerali è emerso unche in tanti hanno segnalato riguardo allache custodisce infatti il corpo dic'è anche la foto di un gatto, del suo gatto.amava tantissimo gli animali, soprattutto i gatti. Il ...

