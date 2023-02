Il coraggio di una (giovane) cucina, libera di esprimersi (Di lunedì 27 febbraio 2023) Born in Terracina, non ancora trent’anni sulle spalle ma in compenso una buona dose di tatuaggi: Chiara Pannozzo è il nuovo volto della cucina de Il Bue Nero di Verona. Conosciuto sino ad oggi come steakhouse tradizionale, questo spazio aperto dal mattino alla sera con mattoni a vista e un grande dehors all’aperto, rinasce con nuove intenzioni e ambizioni. Ilenia e Riccardo Dalfini, alla guida del progetto, sono la terza generazione di una famiglia dedita alla carne in quanto l’attività ereditata è nota per il suo eccellente lavoro di selezione, acquisto, trasformazione e commercio di carni. I milanesi si ricorderanno di una Chiara più giovane come braccio destro del primo Eugenio Roncoroni, quello di Al Mercato burger bar e ristorante in via Sant’Eufemia, e ancora prima nel team di Carlo Cracco. Da una breve esperienza alla guida di una ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 27 febbraio 2023) Born in Terracina, non ancora trent’anni sulle spalle ma in compenso una buona dose di tatuaggi: Chiara Pannozzo è il nuovo volto dellade Il Bue Nero di Verona. Conosciuto sino ad oggi come steakhouse tradizionale, questo spazio aperto dal mattino alla sera con mattoni a vista e un grande dehors all’aperto, rinasce con nuove intenzioni e ambizioni. Ilenia e Riccardo Dalfini, alla guida del progetto, sono la terza generazione di una famiglia dedita alla carne in quanto l’attività ereditata è nota per il suo eccellente lavoro di selezione, acquisto, trasformazione e commercio di carni. I milanesi si ricorderanno di una Chiara piùcome braccio destro del primo Eugenio Roncoroni, quello di Al Mercato burger bar e ristorante in via Sant’Eufemia, e ancora prima nel team di Carlo Cracco. Da una breve esperienza alla guida di una ...

