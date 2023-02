Il confronto tra Ginevra ed Elettra Lamborghini: “Non si dice” (Di lunedì 27 febbraio 2023) Elettra e Ginevra Lamborghini condividono un rapporto complicato. È stata proprio la ex concorrente del Grande Fratello Vip 7 a parlarne durante la trasmissione di Alfonso Signorini. Ad oggi, sembra che le cose vadano meglio, ma si tratta sempre di un argomento molto delicato. Nelle ultime ore, è successo qualcosa che potrebbe riaccendere la competizione tra le due sorelle. L’accaduto è stato ripreso in un video e caricato in rete. Potrebbe interessarti: Nuove minacce per Ginevra Lamborghini: “Saranno presi provvedimenti” Ginevra Lamborghini assediata dai fan: il complimento controverso Ginevra Lamborghini sta continuando a stare al centro dell’attenzione. Anche se la sua avventura al GF Vip 7 si è conclusa con una squalifica, ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 27 febbraio 2023)condividono un rapporto complicato. È stata proprio la ex concorrente del Grande Fratello Vip 7 a parlarne durante la trasmissione di Alfonso Signorini. Ad oggi, sembra che le cose vadano meglio, ma si tratta sempre di un argomento molto delicato. Nelle ultime ore, è successo qualcosa che potrebbe riaccendere la competizione tra le due sorelle. L’accaduto è stato ripreso in un video e caricato in rete. Potrebbe interessarti: Nuove minacce per: “Saranno presi provvedimenti”assediata dai fan: il complimento controversosta continuando a stare al centro dell’attenzione. Anche se la sua avventura al GF Vip 7 si è conclusa con una squalifica, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItalyMFA : È online la 1° pubblicazione “Comunità italiana di Politica Estera” su ripercussioni della guerra nel Mediterraneo… - SkyTG24 : #ConfrontoSkyTG24 @pdnetwork In diretta il confronto tra Stefano Bonaccini ed Elly Schlein, candidati alla guida de… - NY_278 : RT @Fabiola63445821: Quello che c'è tra loro è troppo forte in confronto ad una stupida incomprensione. Torneranno ad essere felici insieme… - QdSit : A Palermo un confronto tra politica e sanità sul fenomeno migratorio - antoluigi54 : @PoliticaPerJedi stavolta non condivido, siamo appena all'inizio di un ciclo che durerà minimo 5 anni. È tutto da s… -