Il Comune entra in possesso dell’area dell’ex Polisportiva di Santa Severa (Di lunedì 27 febbraio 2023) Santa Marinella – Il Comune di Santa Marinella , attraverso una simbolica consegna delle chiavi nelle mani del sindaco Pietro Tidei, è ufficialmente entrato in possesso della vasta area dell’ ex Polisportiva di Santa Severa e dei terreni che confinano con il lungomare Pyrgi e il campo sportivo di via Cartagine. La firma del verbale di consegna è avvenuta alla presenza dell ‘assessore all’ urbanistica Roberta Gaetani e della consigliera delegata al patrimonio Patrizia Befani e rientra nell’ ambito del protocollo d’intesa sottoscritto nel 2019 tra la Regione e il Comune di Santa Marinella, finalizzato all’avvio di importanti opere di razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio pubblico, in ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 27 febbraio 2023)Marinella – IldiMarinella , attraverso una simbolica consegna delle chiavi nelle mani del sindaco Pietro Tidei, è ufficialmenteto indella vasta area dell’ exdie dei terreni che confinano con il lungomare Pyrgi e il campo sportivo di via Cartagine. La firma del verbale di consegna è avvenuta alla presenza dell ‘assessore all’ urbanistica Roberta Gaetani e della consigliera delegata al patrimonio Patrizia Befani e rinell’ ambito del protocollo d’intesa sottoscritto nel 2019 tra la Regione e ildiMarinella, finalizzato all’avvio di importanti opere di razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio pubblico, in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... goodtrouble890 : Ma lei cosa c'entra con le clip, mica le monta lei, il giusto modo per proteggersi è parlare prima e fare fronte comune #oriele - morena_roux : @_Edo_ @The_IAM_guy Comunque non capisco - i soldi comuni li avete spesi per la vita comune. Cosa c’entra che i suo… - Ferdina66800856 : @MinaA8I96793095 @valy_s Infatti, è solo una scelta politica quella di Orban, che contrasta con il comune sentire e… - juniferooniston : @FuoriTesta1 @MrsandLuthor ma sai qual è il fatto? che la gente non ha mai contestato il lutto di altri e di “gente… -