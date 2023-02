Il clou è Cagliari-Genoa

Leggi su seriea24

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Turno infrasettimanale, che coincide con l’8a di ritorno, per la Serie BKT. Il Frosinone è ben saldo in vetta alla classifica, nonostante lo scivolone della scorsa settimana in casa contro il Parma. Le inseguitrici, Bari e Reggina hanno recuperato terreno, ma restano ancora distanti dai ciociari rispettivamente 9, 12 e 13 punti. Si parte già domani con tre anticipi, tutti alle 20.30.La Reggina, rinvigorita dalla vittoria contro il Modena, fa visita nel derby calabrese al fanalino di coda Cosenza, reduce dal pesante ko con il Como per 5-1. Aldilà di una gara, quasi, da testa coda ci sono alcuni dati che mettono un po’ di sale alla sfida; il Cosenza ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime tre partite casalinghe, mentre gli uomini di Inzaghi hanno subito gol in tutte le ultime sette gare di campionato.Sfida che vale tanto per la corsa ai play-off quella fra ...