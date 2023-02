Il cesto di mandarini

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Aver intestato il PD ad Elly Schlein non dovrebbe spegnere l’attenzione di coloro che, negli anni, hanno osservato l’avvitamento della c.d. “sinistra a vocazione maggioritaria” su sé stessa, né far loro dimenticare che i mali del partitone sono stati essenzialmente due. Il primo è la persistente non risoluzione dell’equivoco di fondo, direi matriciale, del PD e cioè la crasi impossibile fra schegge dell’ultimo correntismo DC e le opime spoglie dei DS (già epigoni, a loro volta, di parti del correntismo dell’ultimo PCI). La conseguenza, viva e potentemente viva ancora oggi, è che il PD è un partito di correnti, camarille e conventicole assolutamente autoreferenziali. Un brodo di coltura di “grandi elettori” che fanno e disfano in barba alla base (che, infatti, si era prepotentemente allontanata dalle gerarchie consegnando, con il non voto, il paese alla Meloni) e che, si badi bene, ...