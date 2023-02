Il “caso marò” è chiuso: l’Italia ricuce con l’India. La Meloni in missione a Nuova Delhi (Di lunedì 27 febbraio 2023) Dopo il Nord-Africa, l’India. la strategia geopolitica del governo guidato da Giorgia Meloni si accinge a centrare un nuovo obiettivo. Mercoledì, infatti, il premier volerà a Nuova Delhi per firmare un memorandum of understading con il primo ministro Narendra Modi. Si tratta di un protocollo d’intesa che cancellerà una volta per tutte le tensioni accumulate tra Italia e India dal “caso marò“ e dalle presunte tangenti versate da Leonardo al governo indiano. Ad accompagnare la Meloni, il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Una visita, quella di dopodomani, dall’elevato spessore geopolitico e che segnala l‘ambizione dell’Italia ad esercitare un ruolo tutt’altro che secondario nel turbolento scenario del Pacifico. Mercoledì la Meloni ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 27 febbraio 2023) Dopo il Nord-Africa,. la strategia geopolitica del governo guidato da Giorgiasi accinge a centrare un nuovo obiettivo. Mercoledì, infatti, il premier volerà aper firmare un memorandum of understading con il primo ministro Narendra Modi. Si tratta di un protocollo d’intesa che cancellerà una volta per tutte le tensioni accumulate tra Italia e India dal ““ e dalle presunte tangenti versate da Leonardo al governo indiano. Ad accompagnare la, il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Una visita, quella di dopodomani, dall’elevato spessore geopolitico e che segnala l‘ambizione delad esercitare un ruolo tutt’altro che secondario nel turbolento scenario del Pacifico. Mercoledì la...

