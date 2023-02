Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giorgiolaporta : La Cassazione conferma il #41bis per il terrorista #Cospito. Ma il nuovo segretario del #Pd andrà a trovarlo in car… - isabellarauti : Follia anarchica, l'accusa di Isabella Rauti: c'è una regia internazionale contro di noi - rossounfiore : RT @globalistIT: - globalistIT : - il_magodioz : Due mie parole sul caso di Alfredo Cospito… -

...di venerdì aggrava la situazione di Alfredoil quale aveva preannunciato di essere pronto a rifiutare di nuovo gli integratori per riprendere uno sciopero della fame completo indi ...La Cassazione (non) chiude ildi Federica Olivo

Grazie Cospito, hai messo a nudo falsità e ipocrisie sulla “Costituzione più bella del mondo” Il Riformista

Il caso Cospito entra in classe: assemblea d’istituto fa discutere. I presidi: “Argomenti così divisivi dovrebbero restare fuori dalla scuola” Orizzonte Scuola

Oggi la Cassazione decide sul 41 bis all’anarchico Cospito Domani

Caso Cospito, protesta degli anarchici davanti alla Cassazione: sit-in e spintoni Il Tempo

Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...Nuova manifestazione in sostegno di Alfredo Cospito, l'anarchico che da mesi è in sciopero della fame per protestare contro il regime carcerario 41bis.