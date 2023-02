Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaStampa : Il carico residuale - Giampier601 : RT @Gi71376847: La parola di oggi è “ lutto”: la strage dei bambini, “il carico residuale”, l’ennesima tragedia annunciata, sono solo parol… - scavuzzo47 : Noi a furia di martellare a prescindere dagli smartphone,siamo il paese dove forse c'è chi specula sulle tragedie d… - civico_x : RT @Gi71376847: La parola di oggi è “ lutto”: la strage dei bambini, “il carico residuale”, l’ennesima tragedia annunciata, sono solo parol… - violagiannoli : RT @annalisacamilli: “Vocazione alle partenze”, per dire che le persone continuano a fuggire nonostante il maltempo e le cattive condizioni… -

Dal "" alla "vocazione alle partenze". Ancora una volta le parole del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi , questa volta pronunciate a Crotone davanti alle bare dei migranti morti ...... disoneste, come quella tra 'profugo' e 'migrante economico' " come se la ferita economica e quella bellica avessero una diversa radice " o espressioni disumane come '', dove l'essere ...

Da "carico residuale" a "vocazione alle partenze", Piantedosi di nuovo nel mirino. Il M5S: "Ministro disuman… la Repubblica

Il carico residuale La Stampa

Tragedia migranti, don La Magra: “Stavolta carico residuale finito in mare” Grandangolo Agrigento

Strage di migranti a Cutro, Fratoianni: “Il carico residuale affonda, vero Meloni” Globalist.it

Migranti, lo sbarco selettivo è illegittimo: il tribunale dà torto al governo sul "carico residuale" La Repubblica

I migranti continuano ad affrontare rotte di mare e di terra sempre più dure e pericolose per fuggire da guerre, persecuzioni, negazione dei diritti umani e delle libertà, fame. Ma per il ministro pot ...Una strage di queste dimensioni in acque italiane non avveniva da anni. Cordoglio da Mattarella e dal Papa. Piantedosi e Meloni continuano a ripetere lo slogan «fermare le partenze». Opposizioni all'a ...