Il cappellano della ong Mediterranea |   Ripristinare le missioni di soccorso  

(Di lunedì 27 febbraio 2023) AGI - "Una delle cose più delicate sono le videochiamate con i ragazzi bloccati in Libia, nei lager libici. Mi è capitato in video chiamata di dover dare l'estrema unzione a ragazzini di 15 anni in fin di vita per colpa dei lager". Lo racconta all'AGI don Mattia Ferrari, 30 anni e, da 4,per la ongSaving Humans. Nelle scorse ore il giovane sacerdote, che molte volte ha assistito ai soccorsi in mare da parteong, ha condiviso su Facebook il suo dolore per il naufragio dei migranti avvenuto sulle coste calabresi, con decine di morti, tra i quali diversi bambini. Don Ferrari, che domani sera sarà a palazzo Ducale di Genova per l'incontro "Rotte, naufragi e salvataggi nel Mediterraneo centrale", ha definito quanto accaduto a Cutro "non una tragedia, ma una strage". Il perché è da ritrovarsi, secondo il ...