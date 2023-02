Il capolavoro di Pioli e la rinascita del Milan (Di lunedì 27 febbraio 2023) Nel momento della crisi peggiore del suo Milan dall'autunno del 2019, Stefano Pioli ha fatto quello che da sempre è abituato a fare: si è messo a studiare le contromosse e, invece di discutere di motivazioni e approcci, ha avuto il coraggio di cambiare pelle alla squadra che lo aveva portato sul tetto d'Italia. Ha avuto coraggio, perché il passaggio alla difesa a tre gli è costata l'accusa di alto tradimento verso il Dna rossonero e di abiura delle sue idee tattiche. Un processo che si è celebrato sui social, da parte dei tifosi immemori di quanto lo stesso Pioli avesse regalato loro solo pochi mesi fa, e sui giornali con firme celebri a corredo. Oggi, trascorso un mese da quella decisione, Pioli ne raccoglie i frutti perché il suo Milan è uscito dal tunnel nel quale ha lasciato la volata scudetto, ... Leggi su panorama (Di lunedì 27 febbraio 2023) Nel momento della crisi peggiore del suodall'autunno del 2019, Stefanoha fatto quello che da sempre è abituato a fare: si è messo a studiare le contromosse e, invece di discutere di motivazioni e approcci, ha avuto il coraggio di cambiare pelle alla squadra che lo aveva portato sul tetto d'Italia. Ha avuto coraggio, perché il passaggio alla difesa a tre gli è costata l'accusa di alto tradimento verso il Dna rossonero e di abiura delle sue idee tattiche. Un processo che si è celebrato sui social, da parte dei tifosi immemori di quanto lo stessoavesse regalato loro solo pochi mesi fa, e sui giornali con firme celebri a corredo. Oggi, trascorso un mese da quella decisione,ne raccoglie i frutti perché il suoè uscito dal tunnel nel quale ha lasciato la volata scudetto, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... capuanogio : ?? Il #Milan fuori dalla crisi e le scuse che #Pioli dovrebbe ricevere - Giusepp83165281 : Thiaw vale 10 bremer,pagato 6,capolavoro di Maldini e cagata di Pioli usarlo solo dopo gennaio - MattiaItalo : RT @Nicol35807036: Caldo, ansia che divora, in Curva Sud ore prima della partita, la coreografia, inizia la partita, tensione, gol di Rafa,… - Sara011197 : RT @Nicol35807036: Caldo, ansia che divora, in Curva Sud ore prima della partita, la coreografia, inizia la partita, tensione, gol di Rafa,… - themastermain : RT @Nicol35807036: Caldo, ansia che divora, in Curva Sud ore prima della partita, la coreografia, inizia la partita, tensione, gol di Rafa,… -