Il caldo anomalo in inverno fa crescere frutta e piante, le gelate tardive in primavera le distruggono: i cambiamenti climatici (e il mercato che non si adegua) mettono in crisi l'agricoltura (Di lunedì 27 febbraio 2023) Il caldo anomalo in inverno fa germogliare le piante e crescere la frutta prematuramente, rendendole più esposta a gelate tardive che rappresentano un rischio al pari della siccità, culla di patogeni e parassiti. La pioggia, spesso, non è una soluzione, perché l'altra faccia del cambiamento climatico sono proprio le precipitazioni meno frequenti ma più intense. Quelle che distruggono qualsiasi cosa sia cresciuta prima. Dal Nord al Sud Italia, l'agricoltura fa i conti con tutto questo ormai da tempo. Molte aziende agricole del Veronese quest'anno semineranno più grano, al posto del mais, che ha più bisogno di acqua ed è ormai da tempo che il basilico non viene più irrigato a pioggia, sia per non sprecare risorse ...

