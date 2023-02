Il boom degli arrivi dalla Turchia a Calabria e Puglia, gli scafisti russi prendono il posto degli ucraini (Di lunedì 27 febbraio 2023) Sono 59 i corpi recuperati, ma si temono oltre 100 vittime nel naufragio sulla costa di Steccato di Cutro, mentre 80 sono le persone salvate, tra cui almeno 20 bambini. Una strage che inevitabilmente rischia di non essere l’ultima, con la rotta del Mediterraneo da est in crescita con l’intensificarsi dei conflitti e delle crisi umanitarie a oriente dell’Europa. Secondo i dati Frontex citati dal Giorno, a gennaio l’aumento degli arrivi sulle coste europee da Est è stato del 108% rispetto al 2021 e 2023. Solo in Italia sono stati oltre 18mila, con un aumento nel solo 2022 del 43%. Quella che una volta era considerata una via del mare secondaria attraversata per lo più da barche a vela, negli ultimi mesi ha conosciuto un nuovo incremento di partenze dalla Turchia da cui partono piccole imbarcazioni di ... Leggi su open.online (Di lunedì 27 febbraio 2023) Sono 59 i corpi recuperati, ma si temono oltre 100 vittime nel naufragio sulla costa di Steccato di Cutro, mentre 80 sono le persone salvate, tra cui almeno 20 bambini. Una strage che inevitabilmente rischia di non essere l’ultima, con la rotta del Mediterraneo da est in crescita con l’intensificarsi dei conflitti e delle crisi umanitarie a oriente dell’Europa. Secondo i dati Frontex citati dal Giorno, a gennaio l’aumentosulle coste europee da Est è stato del 108% rispetto al 2021 e 2023. Solo in Italia sono stati oltre 18mila, con un aumento nel solo 2022 del 43%. Quella che una volta era considerata una via del mare secondaria attraversata per lo più da barche a vela, negli ultimi mesi ha conosciuto un nuovo incremento di partenzeda cui partono piccole imbarcazioni di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Il boom degli arrivi dalla Turchia a Calabria e Puglia, gli scafisti russi prendono il posto degli ucraini - oscar31914934 : @GiuseppePalma78 in teoria sarei d'accordo...però.. ricordate il boom dei 5S?e poi.. se come penso ci sarà la molti… - Pantalaimon83 : I fanatici degli ascolti tv che abusano di termini come boom, flop, asfalta, ecc. - Ambrosino6 : ?? MI MANDA RAITRE ??Il boom degli snack proteici ?? RAITRE ?? @cartacantalinkando - MuchUMoltoUomo : Pedicure e manicure per uomini, perché dovremmo prenderci cura di piedi e mani. Dopo il boom degli ultimi anni del… -