Il basket accende i riflettori sul poverissimo Sud Sudan

Leggi su tag24

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Su quotidiano.net il giornalista afferma “che generalmente non si sceglie la squadra per cui tifare: ma come si fa a non amare questa Nazionale del Sudche battendo il Senegal, ottenendo la nona vittoria in dieci gare, ha conquistato per la prima volta la qualificazione per il Mondiale, nonostante giochi in esilio all’estero perché ... TAG24.