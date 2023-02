Il 2022 è stato l'anno record per le donazioni di organi: tra le Regioni, la Sardegna la più virtuosa (Di lunedì 27 febbraio 2023) Sardegna sempre più solidale quando si tratta di trapianti. Il 2022 è stato, infatti, l'anno record delle donazioni in Italia con un +3,7% rispetto all'anno precedente e l'Isola è stata virtuosa: ... Leggi su globalist (Di lunedì 27 febbraio 2023)sempre più solidale quando si tratta di trapianti. Il, infatti, l'dellein Italia con un +3,7% rispetto all'precedente e l'Isola è stata: ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Giuseppe #Conte: 'Quello del superbonus non è un costo, ma un investimento che viene portato in detrazione. Noi met… - PediciniEu : 20,4 miliardi di euro di utili nel 2022 per l’#Eni . Un record registrato proprio nell’anno di una #guerra che fa p… - cocube_ : @12Sebastiano @EnricoLetta quella che chiami merda è una profilassi vaccinale che ha salvato la vita a 150mila ital… - HMbyrepower : Il 2022 è stato un anno di instabilità anche per la crisi ucraina. Rispetto all’Europa l’elettrico in Italia ha vis… - margheritasenn2 : RT @BZanzani: -