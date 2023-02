IBSA Next Gen Cup, Gevi Napoli Basket: niente Final Eight (Di lunedì 27 febbraio 2023) niente Final Eight della Next Gen Cup per la Gevi Napoli Basket Under 19. Amara sconfitta, nella terza giornata per gli azzurri allenati da Alfredo Lamberti, che sono stati battuti dalla Tenezis Verona con il punteggio di 56-69. Con questa sconfitta la squadra napoletana ha visto sfumare definitivamente la possibilità di partecipare alla Finali della IBSA Next Gen Cup in programma proprio al Palabarbuto di Napoli dal 10 al 12 Aprile 2023. Gevi Napoli Basket, vittoria inutile nel derby con Scafati Ieri, nell’ultima giornata, l’avventura si è chiusa con l’unica vittoria nell’avventura della IBSA Next Gen Cup Under ... Leggi su contropiedeazzurro (Di lunedì 27 febbraio 2023)dellaGen Cup per laUnder 19. Amara sconfitta, nella terza giornata per gli azzurri allenati da Alfredo Lamberti, che sono stati battuti dalla Tenezis Verona con il punteggio di 56-69. Con questa sconfitta la squadra napoletana ha visto sfumare definitivamente la possibilità di partecipare allai dellaGen Cup in programma proprio al Palabarbuto didal 10 al 12 Aprile 2023., vittoria inutile nel derby con Scafati Ieri, nell’ultima giornata, l’avventura si è chiusa con l’unica vittoria nell’avventura dellaGen Cup Under ...

