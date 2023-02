Ibrahimovic: «Mi sento bene e quando sto così sono ancora il più forte di tutti» (Di lunedì 27 febbraio 2023) Contro l’Atalanta, per il Milan è tornato in campo Zlatan Ibrahimovic. Pioli lo ha mandato in campo al 29? del secondo tempo. Non giocava dal 22 agosto 2022, giorno dello scudetto. Poi l’operazione al ginocchio sinistro e il lungo recupero. Da ieri sera, Ibrahimovic è diventato il giocatore rossonero più anziano a giocare nella massima serie (41 anni e 146 giorni) nell’era dei 3 punti a vittoria. Ha superato Costacurta, che si era fermato a 41 anni e 25 giorni. Il Corriere dello Sport riporta le dichiarazioni dell’attaccante svedese nel post partita. «È stata una grande sofferenza. È dal Natale 2021 che non mi sentivo più in grado di fare quello che ero abituato a fare. Ho proseguito fino alla fine del campionato, dando il contributo che potevo. Adesso, però, mi sento bene e quando sto ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 27 febbraio 2023) Contro l’Atalanta, per il Milan è tornato in campo Zlatan. Pioli lo ha mandato in campo al 29? del secondo tempo. Non giocava dal 22 agosto 2022, giorno dello scudetto. Poi l’operazione al ginocchio sinistro e il lungo recupero. Da ieri sera,è diventato il giocatore rossonero più anziano a giocare nella massima serie (41 anni e 146 giorni) nell’era dei 3 punti a vittoria. Ha superato Costacurta, che si era fermato a 41 anni e 25 giorni. Il Corriere dello Sport riporta le dichiarazioni dell’attaccante svedese nel post partita. «È stata una grande sofferenza. È dal Natale 2021 che non mi sentivo più in grado di fare quello che ero abituato a fare. Ho proseguito fino alla fine del campionato, dando il contributo che potevo. Adesso, però, misto ...

