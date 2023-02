Ibrahimovic: “Ho sofferto tanto, non sono qui per giocare 10 minuti” | Serie A (Di lunedì 27 febbraio 2023) 2023-02-27 00:47:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com: Zlatan Ibrahimovic ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il ritorno in campo con l’Atalanta: “Ho sofferto tanto, pure negli ultimi sei mesi dello scorso anno quando non potevo aiutare la squadra. Ho provato in tutti i modi: potevo fare l’intervento 6 mesi prima, ma vedevo che poteva essere il nostro anno. Alla fine ho vinto, ma non ho mai sofferto come questa volta. Inoltre c’è stata la morte di Riola, quindi anche mentalmente non è stato facile. Poi quando sto bene sono il più forte di tutti”. LE PAROLE DI Ibrahimovic SUL FUTURO DI LEAO Poi ha aggiunto: “Voglio dare concorrenza ai miei colleghi e giocare, sennò non devo stare qua. ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 27 febbraio 2023) 2023-02-27 00:47:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com: Zlatanha parlato ai microfoni di Dazn dopo il ritorno in campo con l’Atalanta: “Ho, pure negli ultimi sei mesi dello scorso anno quando non potevo aiutare la squadra. Ho provato in tutti i modi: potevo fare l’intervento 6 mesi prima, ma vedevo che poteva essere il nostro anno. Alla fine ho vinto, ma non ho maicome questa volta. Inoltre c’è stata la morte di Riola, quindi anche mentalmente non è stato facile. Poi quando sto beneil più forte di tutti”. LE PAROLE DISUL FUTURO DI LEAO Poi ha aggiunto: “Voglio dare concorrenza ai miei colleghi e, sennò non devo stare qua. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntoVitiello : #Ibrahimovic: “Quando sto bene sono il più forte di tutti, e non scherzo. Ho sofferto tanto. E’ un anno e due mesi… - Danielee1899 : RT @AntoVitiello: #Ibrahimovic: “Quando sto bene sono il più forte di tutti, e non scherzo. Ho sofferto tanto. E’ un anno e due mesi che no… - Milannews24_com : Le parole di #Ibrahimovic dopo il ritorno in campo ??? - FCalcistiche : RT @AntoVitiello: #Ibrahimovic: “Quando sto bene sono il più forte di tutti, e non scherzo. Ho sofferto tanto. E’ un anno e due mesi che no… - cmdotcom : #Ibrahimovic: 'Ho sofferto tanto, non sono qui per giocare 10 minuti' #Milan #MilanAtalanta -