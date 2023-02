Ibra, quella frase e la smorfia in diretta su Leao: Milan nel panico (Di lunedì 27 febbraio 2023) Una manciata di minuti per riprendersi il Milan e San Siro. Zlatan Ibrahimovic è tornato in campo nel secondo tempo della partita vinta 2-0 contro l'Atalanta a 280 giorni dall'ultima volta, il 22 maggio del 2022 a Sassuolo nel giorno dello scudetto. " tifosi mi mancavano tanto, sono loro che mi danno forza e adrenalina per continuare. Senza di loro è difficile - ha commentato l'attaccante svedese, che a 41 anni e 146 giorni è diventato il giocatore rossonero più anziano ad aver giocato nell'era dei 3 punti, superato Costacurta -. Io ora mi sento bene, se guardiamo bene è un anno e due mesi che non mi sento come oggi e di poter fare quello che posso. Mi sono sentito libero per giocare a calcio, quello che amo fare". "Ho sofferto tanto, tanto - ha spiegato carico e commosso Ibra ai microfoni di Dazn -, soprattutto negli ultimi ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 febbraio 2023) Una manciata di minuti per riprendersi ile San Siro. Zlatanhimovic è tornato in campo nel secondo tempo della partita vinta 2-0 contro l'Atalanta a 280 giorni dall'ultima volta, il 22 maggio del 2022 a Sassuolo nel giorno dello scudetto. " tifosi mi mancavano tanto, sono loro che mi danno forza e adrenalina per continuare. Senza di loro è difficile - ha commentato l'attaccante svedese, che a 41 anni e 146 giorni è diventato il giocatore rossonero più anziano ad aver giocato nell'era dei 3 punti, superato Costacurta -. Io ora mi sento bene, se guardiamo bene è un anno e due mesi che non mi sento come oggi e di poter fare quello che posso. Mi sono sentito libero per giocare a calcio, quello che amo fare". "Ho sofferto tanto, tanto - ha spiegato carico e commossoai microfoni di Dazn -, soprattutto negli ultimi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LeBombeDiVlad : ??? #Milan, il ritorno di #Ibra: “Sono qui per giocare, rappresento ancora il presente” Le parole dell'attaccante s… - ale18riva : Maignan 6 Thiaw 7 Kalulu 6,5 Tomori 6,5 Messias 7 Theo 7 Krunic 6,5 Tonali 5,5 Diaz 5,5 Leao 6 Giroud 6,5 Ibra SV C… - PLiftato : Charles è proprio bloccato, il Charles di settembre su quella palla sull'esterno non si sarebbe fermato a cincischi… - infernALE96 : Messias sotto porta nel secondo tempo. Il taglio comunque a riconoscere lo spazio che Ibra aveva aperto Leao non lo… - DucaAndrea85 : @SballoTourette_ Ma si esatto. I giocatori di oggi non avrebbero né le doti tecniche né psicologiche per stare in m… -