(Di lunedì 27 febbraio 2023) Beppe, ex allenatore di Hellase Fiorentina ha parlato in vista del match di oggi valido per il campionato di Serie A Beppe, ex allenatore di Hellase Fiorentina ha parlato al Corriere Fiorentino.– «Ilha cominciato la sua rincorsa alla salvezza… Epure farcela,per una. A un certo punto della stagione è quasi meglio rincorrere che stare davanti, perché cominci a giocare con l’affanno, mentre dietro si moltiplicano le energie, vedi la Salernitana della passata stagione». FIORENTINA – «Ci vuole attenzione, certo, ma senza farsi prendere dal panico o mettendosi a fare chissà quali calcoli. Speriamo invece che tra qualche mese, dopo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Iachini svela: 'Fui vicino al Napoli. Fiorentina? Speriamo sia l'anno di un trofeo': In vista della sfida fra Veron… - fiorentina_it : L’ex tecnico della #Fiorentina #Iachini sul momento dei viola e sulla sfida col #Verona: “Macchè paure…serve solo p… -

Beppe, ex allenatore di Hellase Fiorentina ha parlato in vista del match di oggi valido per il campionato di Serie A Beppe, ex allenatore di Hellase Fiorentina ha parlato al ...Commenta per primo In vista della sfida frae Fiorentina di questa sera, Beppeha rilasciato un'intervista al Corriere Fiorentino ripercorrendo alcune delle tappe della sua carriera da calciatore: 'Siamo nell'estate del 1989, il ...

Iachini: "Il Verona può salvarsi. Fiorentina Speriamo si possa festeggiare qualcosa..." TUTTO mercato WEB

Iachini: "In Europa con il Verona, ma Firenze..." Calcio Hellas

Iachini: «Il Verona potrebbe salvarsi anche per una questione psicologica» Calcio News 24

Adesso testa al Verona. Per evitare uno Iachini-Prandelli bis Viola News