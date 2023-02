I timori della low cost Wizz Air per la guerra in Ucraina: sospesi i voli da e per Chisinau. «Lo spazio aereo della Moldavia non è sicuro» (Di lunedì 27 febbraio 2023) Dal 14 marzo la compagnia aerea Wizz Air sospenderà tutti i voli che partono o atterrano nella capitale moldava Chisinau per via di preoccupazioni circa la sicurezza dello spazio aereo della Moldavia. timori dovuti al transito di un missile russo sopra i cieli del Paese schiacciato tra Romania e Ucraina lo scorso 10 febbraio, dopo che già a dicembre un razzo di Mosca aveva oltrepassato i confini moldavi. Recentemente inoltre, il presidente russo Vladimir Putin ha revocato il decreto sulla sovranità della Moldavia, mentre da mesi il Cremlino fomenta le proteste contro il nuovo e il vecchio governo della Moldavia – ... Leggi su open.online (Di lunedì 27 febbraio 2023) Dal 14 marzo la compagnia aereaAir sospenderà tutti iche partono o atterrano nella capitale moldavaper via di preoccupazioni circa la sicurezza dellodovuti al transito di un missile russo sopra i cieli del Paese schiacciato tra Romania elo scorso 10 febbraio, dopo che già a dicembre un razzo di Mosca aveva oltrepassato i confini moldavi. Recentemente inoltre, il presidente russo Vladimir Putin ha revocato il decreto sulla sovranità, mentre da mesi il Cremlino fomenta le proteste contro il nuovo e il vecchio governo– ...

