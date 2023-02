I tifosi del Besiktas lanciano peluche in campo per i bambini vittime del terremoto (Video) (Di lunedì 27 febbraio 2023) Nella partita tra Besiktas-Antalyaspor, tantissimi peluche sono stati lanciati dalle tifoserie per regalarli ai bambini che stanno soffrendo in seguito al terremoto. I sostenitori delle due compagini turche lo hanno voluto riprendere, al fine di offrire un dono ai tantissimi bambini che si sono ritrovati senza casa per via del tragico terremoto che ha colpito di recente (lo scorso 6 febbraio) il territorio turco, portando con sé morte e devastazione. Una sofferenza atroce, che i giocattoli non possono cancellare. Ma rimane un gesto bellissimo, che può strappare un sorriso nonostante tutto. i calciatori in campo hanno applaudito, aiutando a spostare i giocattoli per permettere la ripresa del match. Tutto il materiale, una volta arrivato sul campo, è ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 27 febbraio 2023) Nella partita tra-Antalyaspor, tantissimisono stati lanciati dalle tifoserie per regalarli aiche stanno soffrendo in seguito al. I sostenitori delle due compagini turche lo hanno voluto riprendere, al fine di offrire un dono ai tantissimiche si sono ritrovati senza casa per via del tragicoche ha colpito di recente (lo scorso 6 febbraio) il territorio turco, portando con sé morte e devastazione. Una sofferenza atroce, che i giocattoli non possono cancellare. Ma rimane un gesto bellissimo, che può strappare un sorriso nonostante tutto. i calciatori inhanno applaudito, aiutando a spostare i giocattoli per permettere la ripresa del match. Tutto il materiale, una volta arrivato sul, è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorSport : La partita del campionato turco tra Besiktas e Antalyaspor è stata sospesa al 4' per il lancio in campo da parte de… - tuttosport : I tifosi lanciano sul terreno di gioco tantissimi peluche come regalo per i bambini sfollati dopo il terremoto che… - MarianoGiustino : Straordinario! Guardate che bello!Guardate che cuore, i tifosi del #Besiktas in #Turchia.Hanno lanciato in campo gi… - ProfgioGa : RT @juventusfans: Nell’allenamento di questa mattina cori contro la #Juventus da parte dei tifosi del #Torino: “Uccideteli, uccideteli!”… - NotturnoMetal : RT @juventusfans: Nell’allenamento di questa mattina cori contro la #Juventus da parte dei tifosi del #Torino: “Uccideteli, uccideteli!”… -