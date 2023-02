I test della Formula 1 hanno detto che Verstappen è ancora l' uomo da battere

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Su i motori. Domenica si parte. La1 è pronta a tuffarsi nella stagione più lungasua storia con 23 gare in calendario che la terranno in pista da marzo a novembre, il tempo di mettere al mondo un bambino. Dopo i tre giorni discorsa settimana, la situazione è più chiara, ma non chiarissima. La Ferrari è quella che ha percorso più chilometri tra i top team (2.257), ma non quella che ha ottenuto i migliori riscontri cronometrici, soprattutto in assetto da gara dove la SF-23 è sembrata molto affamata di gomme, nel senso che pare consumarle più degli avversari. Alla vigilia del Mondiale il grande favorito resta Maxcon una Red Bull che in tre giorni non ha avuto problemi e ha lasciato sul volto del due volte campione del mondo il sorriso che ha una moglie quando ...