(Di lunedì 27 febbraio 2023) A spoglio ancora in corso, mentre la vittoria di Elly Schlein è sempre più vicina iescono allo scoperto e scommettono sulladel Pd, ossia uno strappo che possa portare alcuni ex ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vito_piazzolla : @RCarliseppe @guffanti_marco Si, anche alla privatizzazione del SSN puntano i renziani. - globalistIT : -

A spoglio ancora in corso, mentre la vittoria di Elly Schlein è sempre più vicina iescono allo scoperto e scommettono sulla scissione del Pd, ossia uno strappo che possa portare alcuni ex sostenitori di Renzi rimasti nel Pd o alcuni moderati a passare nel Terzo Polo. Se i ...Nel Lazio, Pd e Terzo Polosu Alessio D'Amato contro il candidato del centrodestra ... Tra l'altro proprio in Lombardia ihanno fino all'ultimo istante provato a convincere Carlo ...

I renziani puntano subito alla scissione del Pd Globalist.it

Confronto Bonaccini e Schlein, fair play fra sfidanti, ma finisce zero a zero, sono già un ticket di fatto Domani

Il Pd è pronto per le primarie Ecco le liste per Bomprezzi e ... Cronache Maceratesi

Renzi e Calenda, gli «amici per forza» (ora costretti a scommettere tutto sulle Europee) Corriere della Sera

Strage a Crotone, è scontro sul decreto Ong. E Mattarella invoca l'Ue Il Dubbio

La vittoria (a sorpresa) di Schlein porterebbe il rischio dell’uscita verso il Terzo polo dei riformisti. Se vincesse Bonaccini in modo netto rischio scissione a sinistra. Con una vittoria di misura p ...Francesco Scano, il primo segretario generale scelto nel 2021, era il presidente della Seconda sezione civile del Tar Sardegna; il renziano appena nominato è invece fratello di Gemma Cucca, a capo ...