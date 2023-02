I nuovi vicini di casa di re Carlo faranno invidia ai Sussex Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones traslocano in un appartamento a St James’s Palace

Leggi su iodonna

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Sono le prime star hollywoodiane a prendere in affitto una residenza royal.si sono trasferiti in uno degli appartamenti di St., a pochi passi da Buckinghame Clarence House, attuale dimora londinese di ree della moglie Camilla. E altri divi hollywoodiani potrebbero presto seguire il loro esempio. Rea un concerto a Cardiff, in Galles, nel settembre 2010 (Getty Images) Iinvidiosi di re? Mentre Harry e Meghan sono costretti ad assistere impotenti all’esodo didivip che, stufi del ...