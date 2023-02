I Maneskin ballano alla sfilata | Chiara Ferragni sembra infastidita | “Guardate la sua faccia” | VIDEO

(Di lunedì 27 febbraio 2023) IÈ diventato virale sui social unche mostrae iassistere a unadella Milano Fashion Week con atteggiamenti ed espressioni diametralmente opposti. Nel filmato, infatti, si vedono i componenti della band, in particolare Victoria De Angelis e Thomas Raggi, bre e scatenarsi sulle note che accompagnano lo show, mentre l’influencer appare serie e, secondo molti follower, anche piuttostodal comportamento dei musicisti. @tamumcpherson Vibes or nothing at @Gucci ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Italia_Notizie : Ferragni e Maneskin insieme da Gucci alla Milano Fashion Week: loro ballano, lei resta seria - Luxgraph : Ferragni e Maneskin insieme da Gucci alla Milano Fashion Week: loro ballano, lei resta seria #corriere #news #2022… - vipdietroloshow : La band italiana Maneskin ballano alla fashion week di Gucci a milano!!!?? #maneskin #FashionWeek #gucci #thomas… -

Così il popolo deial Pala Alpitour attende impaziente, magari dopo ore di fila, l'inizio ... Tuttie la struttura trema. "Parlerò poco" Finita la sfuriata iniziale dei primi brani ...Poi, soltanto. Esplode un cielo semovente dal primo istante del tour 2023 appena iniziato,... le fiamme si alzano per I wanna be your slave davanti a 13mila anime chesenza sosta dall'...

Ferragni e Maneskin insieme da Gucci alla Milano Fashion Week: loro ballano, lei resta seria Corriere TV

I Maneskin ballano alla sfilata, Chiara Ferragni sembra infastidita | VIDEO TPI

Chiara Ferragni infastidita dai Maneskin: cosa è successo alla Milano Fashion Week Il video diventa virale su leggo.it

Il rock dei Maneskin accende Torino: nessuno sta zitto e buono la Repubblica

A Torino trionfo per i Maneskin, Damiano "siamo supercontenti" AGI - Agenzia Italia

Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizz ...