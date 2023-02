I Maneskin alla sfilata si scatenano accanto a Chiara Ferragni | la reazione dell’influencer fa discutere i social – Il video

(Di lunedì 27 febbraio 2023) È diventato virale unche riprende imentre assistono a una, nel corso della Milano Fashion Week. Nella clip, che su TikTok ha collezionato quasi 2 milioni di visualizzazioni, si vedono i membri del gruppo (soprattutto Thomas e Victoria) che sisulle note che accompagnano lo show. Ma il dettaglio che ha incuriosito gli utenti non risiede nella danza improvvisata dai due musicisti, ma nell’espressione sul volto della loro vicina di posto:, che a detta di molti utenti non sarebbe riuscita a celare un’espressione infastidita dalle turbolenze dei due giovani. February 26, 2023 «leggermente infastidita, le giravano gli occhi», si legge tra i commenti. «Stava pensando: ma chi me l’ha fatto fare?». E ancora: ...

Circola da qualche ora a questa parte un video in cui durante una sfilata alla Milano Fashion Week Chiara Ferragni è accanto ai Maneskin, ma visibilmente scocciata per il loro atteggiamento sopra le r ...