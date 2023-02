I due Marò: “Bene Meloni in India, rapporti importanti per scambi commerciali” (Di lunedì 27 febbraio 2023) (Adnkronos) – “Bene la visita di Meloni in India, ora però la premier appoggi il disegno di legge di Fdi per istituire una Commissione d’inchiesta che faccia luce sulla nostra vicenda”. A 11 anni dal caso della petroliera ‘Enrica Lexie’, quando furono arrestati con l’accusa di aver ucciso due pescatori Indiani scambiati per pirati al largo della costa del Kerala in India, i Marò Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, intervistati dall’Adnkronos, commentano la prossima missione a Nuova Delhi della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in programma l’1 e 2 marzo. Protagonisti di una lunga controversia giudiziaria che si è conclusa solo nel 2022 con la loro assoluzione per legittima difesa da parte del Gip di Roma – e che ha a messo a dura prova le ... Leggi su italiasera (Di lunedì 27 febbraio 2023) (Adnkronos) – “la visita diin, ora però la premier appoggi il disegno di legge di Fdi per istituire una Commissione d’inchiesta che faccia luce sulla nostra vicenda”. A 11 anni dal caso della petroliera ‘Enrica Lexie’, quando furono arrestati con l’accusa di aver ucciso due pescatoriniati per pirati al largo della costa del Kerala in, iMassimiliano Latorre e Salvatore Girone, intervistati dall’Adnkronos, commentano la prossima missione a Nuova Delhi della Presidente del Consiglio Giorgia, in programma l’1 e 2 marzo. Protagonisti di una lunga controversia giudiziaria che si è conclusa solo nel 2022 con la loro assoluzione per legittima difesa da parte del Gip di Roma – e che ha a messo a dura prova le ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... EnricoFRossi : RT @VittorioBosche3: Mi sono battuto dal primo minuto a favore dei Marò, anche quando facevo Radio. Con uno dei due avevamo un Amico di Fa… - SecolodItalia1 : I due marò sul viaggio della Meloni in India: “Giusto andare. Prima lo facevano con noi in galera”… - News24_it : I due Marò: 'Bene Meloni in India, rapporti importanti per scambi commerciali' - snatizzzzn : RT @VittorioBosche3: Mi sono battuto dal primo minuto a favore dei Marò, anche quando facevo Radio. Con uno dei due avevamo un Amico di Fa… - vivereitalia : I due Marò: 'Bene Meloni in India, rapporti importanti per scambi commerciali' -