I concerti di Mr.Rain nel 2023 e le date del tour estivo di Supereroi: biglietti in prevendita (Di lunedì 27 febbraio 2023) Sono stati annunciati i concerti di Mr.Rain nel 2023 e le date del tour estivo, che lo vedrà protagonista fino alla fine del mese di agosto in tutta la penisola. Non solo i concerti nei club: l’artista rivelazione di Sanremo 2023 annuncia il tour estivo che partirà il 27 giugno da Roma. La tournée di concerti lo porterà in giro per tutta l’Italia fino al 12 agosto ma il calendario è in continuo aggiornamento. Le prevendite saranno aperte da domani alle 15.00 su Ticketone e Dice. I concerti del tour nei club hanno fatto invece registrare il tutto esaurito e non è più possibile partecipare. I fan interessati ad assistere ai ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 27 febbraio 2023) Sono stati annunciati idi Mr.nele ledel, che lo vedrà protagonista fino alla fine del mese di agosto in tutta la penisola. Non solo inei club: l’artista rivelazione di Sanremoannuncia ilche partirà il 27 giugno da Roma. Lanée dilo porterà in giro per tutta l’Italia fino al 12 agosto ma il calendario è in continuo aggiornamento. Le prevendite saranno aperte da domani alle 15.00 su Ticketone e Dice. Idelnei club hanno fatto invece registrare il tutto esaurito e non è più possibile partecipare. I fan interessati ad assistere ai ...

