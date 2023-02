I 5 errori da non fare prima di mettere online un sito (Di lunedì 27 febbraio 2023) (Adnkronos) - Napoli, 27/02/2023 - Il web oggi è una parte immancabile delle nostre vite, ed è il motivo per cui tutte le attività si sono spostate su internet. Grazie ai supporti mobile siamo sempre connessi ed il web è una presenza assidua e che ci segue dovunque andiamo; allo stesso tempo grazie ai social abbiamo dei nostri alter-ego che si muovono su piattaforme virtuali, che sono dei luoghi veri e propri. Proprio per questo motivo per aprirci al mondo è fondamentale farlo tramite un sito web: che tu desideri avere un blog o un sito informativo, oppure che tu decida di portare la tua attività commerciale sul web, è fondamentale farlo su una piattaforma che sia tua e solo tua. prima però di mettere online un nuovo blog o un nuovo e-commerce, è fondamentale tenere presente alcune nozioni importanti ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 febbraio 2023) (Adnkronos) - Napoli, 27/02/2023 - Il web oggi è una parte immancabile delle nostre vite, ed è il motivo per cui tutte le attività si sono spostate su internet. Grazie ai supporti mobile siamo sempre connessi ed il web è una presenza assidua e che ci segue dovunque andiamo; allo stesso tempo grazie ai social abbiamo dei nostri alter-ego che si muovono su piattaforme virtuali, che sono dei luoghi veri e propri. Proprio per questo motivo per aprirci al mondo è fondamentale farlo tramite unweb: che tu desideri avere un blog o uninformativo, oppure che tu decida di portare la tua attività commerciale sul web, è fondamentale farlo su una piattaforma che sia tua e solo tua.però diun nuovo blog o un nuovo e-commerce, è fondamentale tenere presente alcune nozioni importanti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SimoneAlliva : Comunque più di milione di persone sono un numero straordinario. Eccezionale di questi tempi. Centinaia di migliaia… - juventibus : Non vediamo errori … - ItaliaViva : Il #superbonus è frutto di una legge sbagliata voluta così da #Conte, ora però il governo non ci aggiunga errori da… - InterCM16 : @DucaAndrea85 Non vedo errori - zanella_iris : RT @OrtigiaP: Una Commissione dovrà sentire i competenti ma non chi ha contribuito ai tanti errori come la sospensione dei medici che curav… -